Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Taha Altıkardeş'in sağ göz çukuru kenarında kırık tespit edildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sağ göz çukuru kenarında kırık bulunan Taha Altıkardeş'in ödeminin azalmasının ardından ameliyat edilip edilmeyeceğinin kararlaştırılacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekipte sağ uyluk hamstring kasında yaralanma tespit edilen Juan'ın tedavisine başlandığı, David Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in tedavilerinin de sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Spor › Göztepe'de Taha Altıkardeş'in Kırığı Tespit Edildi - Son Dakika
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