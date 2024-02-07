Göztepe'de Yalçın Kayan, son haftalarda attığı gollerle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Göztepe'de Yalçın Kayan, son haftalarda attığı gollerle dikkat çekiyor

Göztepe\'de Yalçın Kayan, son haftalarda attığı gollerle dikkat çekiyor

Göztepe'nin altyapı patentli orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, son 9 maçta attığı gollerle takımın en skorer isimlerinden biri oldu. Teknik direktör Stoilov'un göreve gelmesiyle skorer özelliğini ortaya çıkaran 25 yaşındaki futbolcu, Göztepe'nin son maçlarında önemli katkılar sağladı. Ayrıca Göztepe, transferde Romulo Jose Cardoso'yu İzmir'e getirerek kadrosunu güçlendirdi.

07.02.2024 11:46
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1'inci Lig'de 42 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Göztepe'de altyapı patentli orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, son haftalarda attığı gollerle takımın en skorer isimlerinden biri oldu.

Obinna Mamah ile birlikte toplam 5 gole ulaşan Yalçın, bu sayıyı son 9 maçta elde etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle skorer özelliğini de ortaya çıkaran 25 yaşındaki futbolcu, Göztepe'nin Tuzlaspor'u 2-0 yendiği maçta 2 gol birden atarak ilk sevinçlerini yaşadı. Yalçın Kayan, 5-1 kazanılan Eyüpspor müsabakasında da fileleri bir kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu geçen haftaki Altay derbisinde ise yıldızlaştı. Gürsel Aksel Aksel Stadı'nda ezeli rakibini 4-0 mağlup eden Göztepe'nin 2 golüne yine Yalçın Kayan imza attı. Hem oynadığı futbolla hem de attığı gollerle Göztepe'yi sırtlayan oyuncuların başında gelen Yalçın bu sezon 21 maçın tamamında görev almayı başardı.

CARDOSO İZMİR'E GELDİ

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, transferde bir oyuncuda daha mutlu sona ulaştı. İsveçli orta saha Lundqvist, Brezilyalı stoper Heliton ve gurbetçi oyuncu Turgay'ı resmen kadrosuna dahil eden Göztepe, golcü Romulo Jose Cardoso'yu İzmir'e getirdi. Ülkesi Brezilya'da Athletico Paranaense forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı açıklandı.

Kaynak: DHA

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