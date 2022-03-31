Göztepe'de yaprak dökümü sürecek - Son Dakika
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Göztepe'de yaprak dökümü sürecek

31.03.2022 12:33
Göztepe'de yaprak dökümü sürecek

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında kurtuluş mücadelesi verecek düşme hattındaki Göztepe bir yandan devir işlemleriyle ilgilenirken diğer bir yandan da kadro yapılanmasıyla uğraşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında kurtuluş mücadelesi verecek düşme hattındaki Göztepe bir yandan devir işlemleriyle ilgilenirken diğer bir yandan da kadro yapılanmasıyla uğraşıyor. Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'un rakibi olacak Göztepe'de sol bek Burekovic'in ayrılmasının ardından takımda yaprak dökümünün süreceği öğrenildi. Süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can'ın iyi bir bonservis bedeli ile satılacağı vurgulandı. Ayrıca takımda şans bulamayan Boşnak stoper Mihojevic'le de karşılıklı olarak anlaşma sağlanacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarda Atakan, Soner, Aytaç, Moubandje, Tannane, Murat Paluli, Wilker Angel, Jahovic, Yusuf Talum ve Eren Bilen'in sezon sonunda sözleşmeleri bitecek. Kurtuluş hattının 8 puan gerisinde olup ligde kalma şansını çok azaltan Göztepe'nin olası küme düşmesi durumunda kontenjan nedeniyle birçok yabancı futbolcusuyla vedalaşacağı kaydedildi. Süper Lig'de kalınması durumunda ise istifa edip yerine avukatı Murat Yazıcı'yı başkan olarak atayan Mehmet Sepil'den kulübü devralacak yeni yönetimin iddialı bir kadro kurması bekleniyor.


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Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de yaprak dökümü sürecek - Son Dakika


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