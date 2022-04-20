Göztepe'de yaprak dökümü sürecek - Son Dakika
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Göztepe'de yaprak dökümü sürecek

20.04.2022 11:55
Göztepe'de yaprak dökümü sürecek

Göztepe'de Ndiaye ve Obinna Nwobodo'nun ardından en az 7 futbolcuyla daha yolların ayrılması bekleniyor.

Göztepe'de Ndiaye ve Obinna Nwobodo'nun ardından en az 7 futbolcuyla daha yolların ayrılması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Göztepe'de kadro değişimi sürüyor. İlk olarak Senegalli santrforu Ndiaye'yi Çin'in Shangai Port ekibine satan sarı-kırmızılılar, daha sonra Obinna Nwobodo'yu ABD MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye göndermişti. Bu transferlerden toplamda 5 milyon Euro gelir elde eden İzmir temsilcisinde ayrılıkların sürmesi bekleniyor.

Göztepe'de kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere stoper Atınç Nukan, Arjantinli santrfor Franco Di Santo, Sloven orta saha David Tijanic, Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency, Alman sol kanat Baku ve Boşnak stoper Marko Mihojevic ile yolların ayrılması gündemde. David Tijanic'e Avrupa kulüplerinden teklifler alan sarı-kırmızılılar, transferden en az 2 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Diğer futbolcular için İzmir temsilcisine henüz teklifler ulaşmazken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adis Jahovic, Tannane, Moubandje ve Wilker Angel'le sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

Öte yandan, kulüpten ayrılacağı yönünde haberler çıka Halil Akbunar için ise belirsizlik sürüyor. - İZMİR

Göztepe'de yaprak dökümü sürecek

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Çin Halk Cumhuriyeti, Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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