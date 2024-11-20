Göztepe\'den 63 milyon euroluk transfer

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Bu sezon Süper Lig'e tekrardan çıkan ve sezonuna iyi bir giriş yapan Göztepe, transferde de ciddi adımlar atıyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamak istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, İzmir ekibinin Luka Jovic'in peşinde. Haberde Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in, yıldız forvetin transfer sürecinde bizzat yer aldığı belirtildi.

REAL MADRİD 63 MİLYON EORO ÖDEMİŞTİ

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jovic, İtalyan devinden ayrılık kararı almıştı. Real Madrid, Luka Jovic'in transferi için Eintracht Frankfurt'a 63 milyon euro ödemişti.