Göztepe'den 63 milyon euroluk transfer - Son Dakika
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Spor

Göztepe'den 63 milyon euroluk transfer

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Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Göztepe, Real Madrid'in 63 milyon euro ödediği golcü ile transfer görüşmelerine başladı. İzmir ekibi, ara transfer döneminde dünyaca ünlü golcü Luka Jovic'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, transfer sürecini bizzat yürütüyor.

20.11.2024 10:16  Güncelleme: 10:27
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Bu sezon Süper Lig'e tekrardan çıkan ve sezonuna iyi bir giriş yapan Göztepe, transferde de ciddi adımlar atıyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamak istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, İzmir ekibinin Luka Jovic'in peşinde. Haberde Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in, yıldız forvetin transfer sürecinde bizzat yer aldığı belirtildi.

REAL MADRİD 63 MİLYON EORO ÖDEMİŞTİ

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jovic, İtalyan devinden ayrılık kararı almıştı. Real Madrid, Luka Jovic'in transferi için Eintracht Frankfurt'a 63 milyon euro ödemişti.

Göztepe'den 63 milyon euroluk transfer
Luka Jovic
Göztepe\'den 63 milyon euroluk transfer

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Son Dakika Spor Göztepe'den 63 milyon euroluk transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nurrahman Kocak:
    Alir ama basini 4 8 Yanıtla
  • Yaman Ayun:
    Bu gözler bunu da gördü ya başkada bir şey demiyorum 0 1 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    Güncel değeri 5 milyon 63 ne abartmakta üstünüze yok 1 0 Yanıtla
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