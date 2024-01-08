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Göztepe'den Ali Dere'nin Sarıyer'e transferi - Son Dakika
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Göztepe'den Ali Dere'nin Sarıyer'e transferi

Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Ali Dere, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sarıyer'e transfer oldu. Göztepe Kulübü, Ali Dere'nin Sarıyer Spor Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Ali Dere'ye teşekkür edilirken, futbol kariyerinde başarılar dileyen açıklamada, Ali Dere'nin sezon başında Göztepe'ye katıldığı ve 5 lig maçı ile 1 kupa maçında forma giydiği belirtildi.

Göztepe\'den Ali Dere\'nin Sarıyer\'e transferi
08.01.2024 - 20:49,  Güncelleme: 20:50
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Ali Dere, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sarıyer'e transfer oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ali Dere'nin Sarıyer Spor Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ali Dere'ye teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında sarı-kırmızılı ekibe dahil olan Ali Dere 5 lig ve 1 kupa maçında forma giydi.

Kaynak: AA
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