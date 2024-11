Göztepe'den Beşiktaş'a Şok Galibiyet

Spor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Takımımızın oynayışından mutluyum. Bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Buraya kendi futbol tarzımızı ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeye geldik. İlk 10 dakikadaki oyun kötü diyemeyiz. Beşiktaş hatalarımızı iyi bir şekilde değerlendirdi bu sürede. Sonra oyunun kontrolünü elimize aldık ve gollerimize devam ettik. Ligin en genç takımıyız, bu yüzden bizim her maç kendimizi tekrar tekrar göstermemiz ve daha çok çalışıp gelişmemiz gerekiyor. Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı galibiyet aldığımız için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İzmir ekibinin Avrupa hedefiyle ilgili konuşan Bulgar teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu yüksek hedefi ben koydum ve oyuncularım da bunu takip ediyorlar. Oraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim için önemli olan en iyi performansı her maç vermek ve iyi oynamak. Bunu yapmaya devam etmek gerekiyor. Hedeflerimi her zaman en yükseğe koyarım. Böylece takımı en yükseğe çekmeye çalışırım. Türkiye'de çok iyi takımlar var. 2 golle öne geçtiğimiz ve kaybettiğimiz maçlar var. İyi oynar ve kendi futbolumuzu sahaya yansıtırsak Avrupa hedefi uzak değil. İnişli çıkışlı olursak bu hedef uzaklaşır. Genç oyuncularda rehavet gerçekleşebiliyor. Bunu durdurmak için her şeyi yapacağız ve ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmeye çalışacağız."