Göztepe'den Furkan Bayır Transferi - Son Dakika
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Göztepe'den Furkan Bayır Transferi

Göztepe\'den Furkan Bayır Transferi

Göztepe, Furkan Bayır'ı transfer etti. Mance, genç oyuncunun 100 maç tecrübesine dikkat çekti.

28.01.2025 15:50
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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Furkan Bayır transferi hakkında açıklamalarda bulunarak, genç oyuncunun şu ana kadar Süper Lig'de yaklaşık 100 maça çıkmasına dikkat çekti.

Corendon Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Furkan Bayır'ı kadrosuna katan Göztepe'de Sportif Direktörü Ivan Mance, Furkan Bayır transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Öncelikle genç oyuncuya 'hoş geldin' diyen Mance, "Kendisi genç bir oyuncu olmasına rağmen Süper Lig'de neredeyse 100 maçlık deneyime sahip. Teknik ekibimizin desteğiyle gelişimini sürdürebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu kulüp için savaşacağım"

Göztepe'nin yeni transferi Furkan Bayır da sarı-kırmızılı formayı giymenin kendisi için büyük bir gurur olacağını dile getirerek, "Göztepe, yalnızca bir kulüp değil; tutkusu, taraftarı ve tarihiyle İzmir'in kalbinde bir efsane. Bir İzmirli olarak bu büyük ailenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak bu camiayı hak ettiği yerlere taşımak için savaşacağım. Taraftarlarımızın coşkusunu arkamda hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hep birlikte yazacağımız güzel bir hikaye başlıyor" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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