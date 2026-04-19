Göztepe\'den Hakem Kararına Tepki

19.04.2026 10:47
Göztepe, Kocaelispor maçındaki hatalı penaltı kararı için yazılı açıklama yaptı ve sürecin takipçisi olacak.

Göztepe, Kocaeli spor ile oynadıkları maçtaki hakem yönetimine tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımda, "Dün Kocaelispor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikalarında aleyhimize verilen penaltı kararı, yalnızca camiamızda değil, tüm spor kamuoyunda büyük bir infial ve şaşkınlık oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, mücadelenin henüz 3. dakikasında Janderson'un golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmayı uzun süre üstün götüren sarı-kırmızılı ekip, uzatma dakikalarında kritik bir kararla sarsıldı.

90+4. dakikada yaşanan pozisyonda hakem, ilk etapta Kocaelispor lehine ceza sahası dışından serbest vuruş kararı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ceza sahası içinde gerçekleştiğine hükmedilerek penaltı kararı çıktı. Penaltının gole çevrilmesiyle mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından hakemin bu kararı büyük tartışma oluştururken, Göztepe de yazılı bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, verilen penaltının yalnızca kendi camialarında değil, tüm spor kamuoyunda infial oluşturduğunu belirtti. İzmir ekibi ayrıca sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, benzer hataların tekrarlanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep etti.

Göztepe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Dün Kocaelispor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikalarında aleyhimize verilen penaltı kararı, yalnızca camiamızda değil, tüm spor kamuoyunda büyük bir infial ve şaşkınlık oluşturmuştur.

Pozisyonun ardından yapılan değerlendirmelerde, spor kamuoyunun tamamı ve tüm otoriteler bu kararın hatalı olduğu yönünde görüş bildirirken, yalnızca maçın hakemlerinin aksi yönde değerlendirme yapması, ortaya çıkan tablonun ne denli vahim ve düşündürücü olduğunu açıkça göstermektedir.

Göztepe Spor Kulübü olarak, sahada verilen bu kararın kabul edilemez olduğunu ve emeğe doğrudan zarar verdiğini vurguluyoruz. Bu tür hataların rekabetin adil yapısını zedelediği ve futbolun güvenilirliğine gölge düşürdüğü açıktır.

Mevcut yönetimin, bu denli bariz bir hatanın sorumlusu hakkında gerekli incelemeyi ivedilikle yaparak kamu vicdanını rahatlatacak adımları atmasını bekliyoruz.

Göztepe Spor Kulübü olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve benzer hataların tekrarlanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna duyururuz." - İZMİR

Kaynak: İHA

