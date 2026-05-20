Göztepe\'den Heliton\'a Veda Mesajı

Göztepe, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Heliton'a resmi sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür ederek veda etti.

Göztepe, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton'a resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajla veda etti. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 2.5 yıllık süreçte 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve Süper Lig'de iki sezon mücadele eden deneyimli stoper, Göztepe kariyerinde toplam 90 karşılaşmaya çıktı.

Heliton, bu maçlarda 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, sahada toplam 7 bin 603 dakika görev yaptı. Başarılı savunmacı ayrıca bu süreçte 21 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Sezonun sona ermesinin ardından taraflar yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayınca yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşan Heliton, Göztepe'yi ve taraftarları unutamayacağını ifade etti. Sarı-kırmızılı kulüp de yayımladığı teşekkür mesajıyla Brezilyalı oyuncuya kariyerinin geri kalanında başarı dileklerinde bulunarak, "Bu forma altında verdiğin mücadele, sahaya koyduğun karakter ve armamız için gösterdiğin savaşçı ruh daima hatırlanacak. Birlikte yaşadığımız her anı, her mücadele ve her zafer için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Heliton, yeni yolculuğunda başarılar" ifadelerine yer verildi. - İZMİR