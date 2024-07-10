Göztepe'den Kenneth Obinna Mamah'ın transferi açıklandı - Son Dakika
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Göztepe'den Kenneth Obinna Mamah'ın transferi açıklandı

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Kenneth Obinna Mamah, İspanya'nın CD Castellon takımına transfer oldu. Göztepe Kulübü, Mamah'ın kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Mamah, Göztepe'de geçirdiği süre boyunca lig ve kupada oynadığı 57 maçta 10 gol kaydetmiştir.

10.07.2024 22:55
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Kenneth Obinna Mamah, İspanya'dan CD Castellon'a transfer oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellon takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekipte 2022-2023 sezonundan beri forma giyen Mamah ligde ve kupada oynadığı 57 maçta 10 gole imza attı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, İspanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den Kenneth Obinna Mamah'ın transferi açıklandı - Son Dakika

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