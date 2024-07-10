Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Kenneth Obinna Mamah, İspanya'dan CD Castellon'a transfer oldu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellon takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı ekipte 2022-2023 sezonundan beri forma giyen Mamah ligde ve kupada oynadığı 57 maçta 10 gole imza attı.
Son Dakika › Spor › Göztepe'den Kenneth Obinna Mamah'ın transferi açıklandı - Son Dakika
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