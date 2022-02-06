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Göztepe'den Wings for Life World Run'a destek - Son Dakika

Göztepe'den Wings for Life World Run'a destek

06.02.2022 18:32
Göztepe'den Wings for Life World Run'a destek

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan İzmir derbisinde, Altay ile karşılaşan Göztepe'den, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'a katılım çağrısı yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan İzmir derbisinde, Altay ile karşılaşan Göztepe'den, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'a katılım çağrısı yapıldı.

Altay ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar ısınmaya, 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a herkesi davet eden bir pankartla çıktı. Dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişinin 'koşamayanlar için koşacağı' etkinliğin Türkiye ayağı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile tüm dünya ile aynı anda bu sene de İzmir'de gerçekleştirilecek. Binlerce kişinin omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşacağı etkinlik ile ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri www.kosamayanlaricinkos.com adresinde yer alıyor. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'den Wings for Life World Run'a destek - Son Dakika Spor


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