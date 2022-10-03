Göztepe deplasmanda kayıp - Son Dakika
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Göztepe deplasmanda kayıp

03.10.2022 10:50
Göztepe deplasmanda kayıp

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Pendikspor'a 3-0 mağlup olan Göztepe son 3 deplasman maçında yokları oynadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Pendikspor'a 3-0 mağlup olan Göztepe son 3 deplasman maçında yokları oynadı. Sezona dış sahada Sakaryaspor'u 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılılar ardından Beyçimento Bandırmaspor, Boluspor ve Pendikspor karşılaşmalarını kaybederek zirve yarışının gerisinde kaldı. Deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1, Boluspor'a 1-0 ve Pendikspor'a 3-0 yenilen Göztepe, oynadığı futbolla da taraftarına umut veremedi.

Göz-Göz, iç sahada ise 3 karşılaşmada 5 puan topladı. Teknik direktör olarak Ekrem Dağ, teknik sorumlu olarak da Şakir Özkayımoğlu'nu göreve getiren sarı-kırmızılılar yeni yapılanma sonrası beklediği çıkışı gerçekleştiremedi. Önümüzdeki haftayı bay geçirecek Göztepe'de teknik ekibin verilen arayı çok iyi değerlendireceği, Sportif Direktör Ivan Mance'nin de oyuncularla bire bir görüşeceği kaydedildi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe deplasmanda kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe deplasmanda kayıp - Son Dakika
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