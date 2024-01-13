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Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti

Göztepe, ligin ikinci yarısının ilk maçında Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek galibiyetle başladı. David Tijanic ve Ahmed Ildız'ın golleriyle kazanan Göztepe, puanını 35'e çıkardı ve ikincilik koltuğuna oturdu. Yeni transferler Lundqvist ve Heliton da ilk resmi maçlarına çıktı.

Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor\'u 2-1 mağlup etti
13.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:15
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Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle giriş yapmış oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci yarısının ilk maçında Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İzmir ekibinin gollerini David Tijanic ve Ahmed Ildız atarken, ev sahibi ekibin tek golünü ise Kabongo Kasongo kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 35'e çıkartan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ikincilik koltuğuna oturmasının yanı sıra birebir rakiplerinden birisi olan Sakaryaspor'la da arasındaki puan farkını 3'e çıkardı.

Öte yandan Stanimir Stoilov yönetiminde ligde çıktığı 6. maçında 5. galibiyetini elde eden Göztepe, bu süreçte rakip filelere 15 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Yeni transferler ilk resmi maçlarına çıktı

Ocak transfer döneminin başlamasıyla Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un raporları doğrultusunda kadrosunu güçlendiren Göztepe'de, yeni transferler Sakaryaspor müsabakasında az da olsa süre almayı başardı. Orta saha oyuncusu Ramon-Pascal Lundqvist, 76. dakikada David Tijanic'in yerine oyuna dahil olurken, savunma oyuncusu Heliton ise 90. dakikada Lasse Nielsen'in yerine oyuna girdi. Böylece sarı-kırmızılı ekibin iki yeni transferi de, Sakaryaspor karşılaşmasıyla ilk resmi maçlarına çıkmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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