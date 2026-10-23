Göztepe deplasmanına hazırlanan Arca Çorum FK, antrenmanda 5'e 2 rondo yaptı

Göztepe deplasmanına hazırlanan Arca Çorum FK, antrenmanda 5'e 2 rondo yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular 5'e 2 rondo yaptı; hazırlık yarın tamamlanacak.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın devamında futbolcular topa sahip olma, pas bağlantıları ve çabuk reaksiyon gelişimi için 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
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