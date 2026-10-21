Göztepe deplasmanına hazırlanan Çorum FK, antrenmanı Burak Yılmaz yönetiminde yaptı - Son Dakika
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Göztepe deplasmanına hazırlanan Çorum FK, antrenmanı Burak Yılmaz yönetiminde yaptı

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Göztepe deplasmanına hazırlanan Çorum FK, antrenmanı Burak Yılmaz yönetiminde yaptı
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda dinamik ısınma, pas ve yüksek tempolu geçiş çalışmaları yapıldı, son bölümde turnuva formatında karşılaşmalar yapıldı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma, pas ve iki ceza sahası arasında tempolu geçişler uygulandı. Antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başlarken, dar alanda topa sahip olma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın devamında iki ceza sahası arasında yüksek tempolu geçiş çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde futbolcular arasında turnuva formatında karşılaşmalar yapıldı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigBurak YılmazÇorumSporSon Dakika

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