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Göztepe, derbiye hazırlanıyor - Son Dakika

Göztepe, derbiye hazırlanıyor

03.02.2022 13:23
Göztepe, derbiye hazırlanıyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Altay'ı konuk edeceği İzmir derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Altay'ı konuk edeceği İzmir derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek. 6 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Derbi öncesinde ev sahibi Göztepe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bugün sabah saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri'nde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma çalışmasının ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İkinci bölümünde ise taktiksel çalışma yapan futbolcular, antrenmanı tamamladı. - İZMİR

Göztepe, derbiye hazırlanıyor
Göztepe, derbiye hazırlanıyor
Göztepe, derbiye hazırlanıyor

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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