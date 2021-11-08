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Göztepe dipten çıkamadı - Son Dakika

Göztepe dipten çıkamadı

08.11.2021 12:09
Göztepe dipten çıkamadı

Spor Toto Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Göztepe bir türlü dipten çıkamadı.

Spor Toto Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Göztepe bir türlü dipten çıkamadı. Milli maç arasına 9 puanla 19'uncu sırada giren sarı-kırmızılılar taraftarını oldukça endişelendirirken, özellikle iç sahada alınan başarısız sonuçlar takımın belini büktü. Göztepe bu sezon evinde oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alarak sahasında en kötü performans gösteren ekip oldu. Sadece 4'üncü haftada Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmeyi başaran Göz-Göz, diğer maçlarda rakiplerine gol dahi atamadı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor ve Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Göztepe, Atakaş Hatayspor'la Konyaspor'a ise 2-0 yenildi. Geride kalan 12 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde edebilen Göztepe son 6 haftayı hep düşme potasında geçirdi. Süper Lig'de en kötü sezonunu yaşayan Göztepe, bu sene her maçta gol yedi ve yenik duruma düştü. Üretmekte çok zorlanan, son 4 maçtır ağları sarsamayan Göztepe, 12 maçta 11 gol atarak en az sevinç yaşayan ekiplerin başında geldi.

MAESTRO'YLA ÇIKIŞ GELMEDİ

Ligin 4'üncü haftasında Ünal Karaman'ın yerine göreve başlayan Teknik Direktör Nestor El Maestro sistemi değiştirse de camianın beklentilerini şu ana kadar karşılayamadı. İyi oyunlarını sonuca yansıtamadıklarını ifade eden Maestro, "Sahada her zamanki gibi iyi işler yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttılar. Ancak sonuç olarak puana sahip olamadık. Bizi en çok bu üzüyor" dedi.

PALUT ZİRVE YARIŞINDA

Göztepe'de 1.5 sezon teknik direktörlük görevinde bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Konyaspor'un başında iyi işlere imza atmaya devam ediyor. Süper Lig'deki kariyerine Göztepe'de başlayan Palut, özellikle bu sezon yeşil-beyazlıları zirve yarışına ortak etmeyi başardı. Palut yönetimindeki Konyaspor 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı ve 23 puan toplayıp 3'üncü sıraya yerleşti. Eski takımı Göztepe karşısında da kazanmayı başaran İlhan Palut, Gürsel Aksel Stadı'nda çok mutlu ayrıldı.

ESKİ DOSTLAR YIKTI

Kariyerlerinde bir dönem Göztepe forması giyen Serdar Gürler, Sokol Cikalleshi ve Soner Dikmen, Göz-Göz'ün eski teknik patronu İlhan Palut yönetiminde maça damga vuran isimler oldu. Göztepe'de kısa bir süre görev yapan Arnavut golcü Cikalleshi, Gürsel Aksel'de 2 gol birden atarak galibiyetin mimarlarından oldu. Cikalleshi'ye ise 2 gol pasını da Serdar verdi. Göztepe'de 1.5 sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen kanat oyuncusu Serdar, ağır bir sakatlığın ardından İzmir ekibiyle yollarını ayırmıştı. Göztepeli futbolseverler maçtan önce Serdar'ı tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepe'de 2016-2017 sezonunda forma giyen orta saha Soner de eski takımına karşı etkili bir oyun ortaya koydu.


- İzmir

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Konyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe dipten çıkamadı - Son Dakika Spor


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