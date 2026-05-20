Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun Sözleşmesini Uzattı

Göztepe'de tecrübeli futbolcu Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştır. Efkan Bekiroğlu'na şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yıl Efkan ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.