Göztepe, Efkan Bekiroğlu\'nun Sözleşmesini Uzattı

Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonunu kullandıklarını, kontratının da 2026-2027 sezonu sonuna kadar yenilediğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'i 6. sırada tamamlayarak Avrupa hedefini gelecek sezona erteleyen Göztepe, sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak savunma oyuncusu Heliton ile yollarını ayırırken, bu boşluğu doldurmak için Ludogorets forması giyen Noah Sonko Sundberg transferinde de sona yaklaştı. İzmir temsilcisi, dış transferdeki hamlelerinin yanı sıra iç transferde de adım atarak Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesini yeniledi. İzmir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştır. Efkan Bekiroğlu'na şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 maça çıkarken, 3'er gol ve asistlik performans sergiledi. - İZMİR