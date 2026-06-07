Göztepe, Eray Büyükcangaz ile Anlaştı

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekibi Göztepe, dış transfer çalışmalarını sürdürürken mevcut kadrosundan ise Eray Büyükcangaz'la yeniden anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı resmi açıklamada, "Eray Büyükcangaz ile yola devam. Forvet pozisyonunda oynayan 2024 doğumlu oyuncumuz Eray Büyükcangaz ile yeniden sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.