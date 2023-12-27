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Göztepe, eski futbolcusu Serdar Gürler'i transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Göztepe, eski futbolcusu Serdar Gürler'i transfer etmek istiyor

Göztepe, 1. Lig'de 3. sırada yer alan takımını güçlendirmek için eski futbolcusu Serdar Gürler'i transfer etmeyi planlıyor. Başakşehir'de forma şansı bulamayan Serdar'ın da Göztepe'ye geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Göztepe, eski futbolcusu Serdar Gürler\'i transfer etmek istiyor
27.12.2023 - 13:46,
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. İkinci yarıya daha kaliteli bir oyuncu ekibiyle girmek isteyen sarı-kırmızılıların, eski futbolcusu kanat Serdar Gürler'i listeye aldığı kaydedildi.

Göztepe'de 2018-2020 yılları arasında forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekibi Başakşehir'de bu sezon fazla forma şansı bulamazken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un onay vermesi halinde kurmayların Serdar'ı transfer edebileceği öğrenildi. Bu sezon Başakşehir'de genellikle yedek kulübesinde oturan Serdar'ın da Göz-Göz'e geri dönmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA
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