Göztepe evinde artık gülmek istiyor - Son Dakika
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Göztepe evinde artık gülmek istiyor

15.09.2022 11:41
Göztepe evinde artık gülmek istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyete hasret kaldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyete hasret kaldı. Geçen sezon Süper Lig'de son olarak 19 Ocak 2022 tarihinde Demir Grup Sivasspor'u sahasında 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ardından oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı. Bu maçların 7'sini kaybeden Göztepe, bu sezon ise 1'inci Lig'de Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı.

Müthiş desteğe rağmen taraftarına aylardır galibiyet armağan edemeyen Göz-Göz 3 puana kenetlenirken, henüz teknik direktör konusunu da çözemedi. Turgay Altay'ın ayrılışının ardından arayışlarına başlayan Göztepe, Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Tamer Tuna, Bayram Bektaş ve Volkan Demirel gibi isimleri gündemine aldı. Ancak henüz somut adım atamayan Göztepe'nin İzmir derbisine teknik direktörsüz çıkma ihtimali büyüdü.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe evinde artık gülmek istiyor - Son Dakika

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