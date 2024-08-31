Göztepe, evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Göztepe, evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti

Göztepe, evinde Bodrum FK\'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, evinde Bodrum FK ile karşılaştı ve müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

31.08.2024 22:50
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Nazım'ın ortasında Juan'ın dokunamadığı top ters kanada açıldı. Ters kanatta topla buluşan Djalma'nın ceza sahasına ortasında savunma topu kornere çeldi.

16. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında Romulo ön direkte topu ağlara gönderdi. 1-0

41. dakikada Djalma sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına girip sol ayağıyla çok sert vurdu. Bodrum FK savunmasına çarpan top kaleci Diogo Sousa'yı kontrpiyede bırakarak filelere gitti. 2-0

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele Mputu, Nazım Sangare, Djalma Silva, Anthony Junior Dennis, David Tijanic, Isaac Solet Bomawoko, Juan, Romulo

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Koray Günter, Ogün Bayrak, Victor Hugo Gomes Silva, Ahmed Ildız, İzzet Malak, Novatus Dismas, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Christopher Herelle (Ondrej Celustka dk. 19), Ali Aytemur, Zdravko Dimitrov, Samet Yalçın, Fredy, George Puscas, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen

Yedekler: Bahri Can Tosun, Osman Haqi, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Yusuf Sertkaya, Kenan Özer, Ege Bilsel

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Romulo (dk. 16), (Djalma Silva dk. 41) (Göztepe)

Sarı kartlar: Bokele, Nazım, Dennis (Göztepe), - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe, evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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