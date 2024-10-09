Göztepe Evinde Sivasspor'u Yendi - Son Dakika
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Göztepe Evinde Sivasspor'u Yendi

Göztepe Evinde Sivasspor\'u Yendi

Göztepe, Sivasspor'u 3-2 yenerek 6. sıraya yükseldi. Taraftarının desteğiyle 12 puana ulaştı.

09.10.2024 12:59
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SÜPER Lig'de milli ara öncesi evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek 12 puanla 6'ncı sıraya adını yazdıran Göztepe iç sahada rakiplerine geçit vermiyor. Süper Lig'de bu sezon biri seyircisiz olmak üzere Gürsel Aksel Stadı'nda 4 maça çıkan İzmir ekibi, 10 puan toplamayı başardı. İlk olarak evinde Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği maçı çevirerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynrama cezası alan Göztepe, 4'üncü haftada Bodrum FK'yı boş tribünler önünde ağırlamasına rağmen sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ertesi hafta Kayserispor ile sahasında karşılaşan Göztepe, mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. Son olarak Sivasspor ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi taraftarının desteği ile 3 puanı almayı bildi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öndeyken maç bir anda 2-2'ye gelirken, Göztepe 90+4'üncü dakikada Fofana'nın golüyle rakibini puansız gönderdi.

Geçen sezon da 1'inci Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda iyi sonuçlar elde eden Göztepe, son resmi yenilgisini 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe Evinde Sivasspor'u Yendi - Son Dakika

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