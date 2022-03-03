Göztepe evinin kıymetini bilemedi - Son Dakika
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Göztepe evinin kıymetini bilemedi

03.03.2022 11:51
Göztepe evinin kıymetini bilemedi

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü kurtuluş yolunda Gürsel Aksel Stadı'nda Kasımpaşa ile çok kritik mücadelede karşı karşıya gelecek Göztepe, bu sezon iç saha avantajını kullanamadı.

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü kurtuluş yolunda Gürsel Aksel Stadı'nda Kasımpaşa ile çok kritik mücadelede karşı karşıya gelecek Göztepe, bu sezon iç saha avantajını kullanamadı. Sarı-kırmızılılar 20 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de en kötü iç saha performansı gösteren ikinci takım oldu. Düşme potasında yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor evinde 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 9 puan topladı. Göz-Göz ise evinde14 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alarak hanesine 14 puan yazdırdı.

Türkiye'nin en modern statlarından Gürsel Aksel Stadı'nda her maç taraftarının büyük desteğini arkasına alan Göztepe, evinde çok kritik puanlar kaybederek bir türlü alt sıralardan kurtulamadı. Göztepe, Gürsel Aksel'de yalnız Medipol Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Fraport Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u yenebildi. Fenerbahçe ve Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Altay ve Galatasaray maçlarını kaybetti. Göztepe, iç sahada bu sezon 14 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü.


- İzmir
Göztepe evinin kıymetini bilemedi
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Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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