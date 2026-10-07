Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise 1'e 1 pas ve savunma çalışmaları gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılı ekip, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Göztepe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.