Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi çift idmanla hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, günün ilk idmanında kuvvet ve pas çalıştı, akşam antrenmanını taktiksel oyunla tamamladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise 1'e 1 pas ve savunma çalışmaları gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılı ekip, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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