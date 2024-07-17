Göztepe, Fehervar ile 2-2 berabere kaldı

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Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Fehervar ile 2-2 berabere kaldı.

Bled Spor Parkı'ndaki karşılaşmada Fehervar, 16. dakikada penaltıdan ve 21. dakikada Tobias Christensen'in golleriyle 2-0 üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız, 32. dakikada Djalma Silva'nın kaçırdığı penaltı atışında takip ettiği topo filelere gönderdi. Göztepe'nin 44. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile bir gol daha bulduğu ilk yarı 2-2 tamamlandı.

İkinci yarıda skor değişmedi ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.