Göztepe, Fenerbahçe maçı için hazır

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

İdmanı kulüp başkanı Rasmus Ankersen ve onursal başkan Mehmet Sepil de takip etti.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin yeni trasferleri Juan Santos da Silva ile Malcolm Bokele'nin lisanslarının çıktığı öğrenildi.