Göztepe - Fenerbahçe Maçında Taraftar Coşkusu

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Göztepeli futbolseverler Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Göztepeliler, maçta önce dağıtılan binlerce sarı-kırmızılı damalı bayraklarla adeta görsel şova imza attı. Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının kadrosundan 2 değişiklik yaptı. Stoilov, stoperde Taha'nın yerine Godoi'ye şans verirken, orta alanda da Miroshi'yi yedeğe çekip Dennis'i oynattı. Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ise Feyenoord müsabakasında omzundan sakatlanan Mert Müldür yerine defansta Yusuf'a şans verdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Becao, Mert Hakan ve Mert Müldür'ün yanı sıra, Carlos, Mimovic, Çağlar ile Cengiz maç kadrosunda yer almadı.