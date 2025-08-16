Göztepe - Fenerbahçe Maçında Taraftar Coşkusu - Son Dakika
Spor

Göztepe - Fenerbahçe Maçında Taraftar Coşkusu

16.08.2025 21:49
Göztepe ve Fenerbahçe taraftarları, maçta görsel şov yaparak stadyumu doldurdu. Değişiklikler yapıldı.

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Göztepeli futbolseverler Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Göztepeliler, maçta önce dağıtılan binlerce sarı-kırmızılı damalı bayraklarla adeta görsel şova imza attı. Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının kadrosundan 2 değişiklik yaptı. Stoilov, stoperde Taha'nın yerine Godoi'ye şans verirken, orta alanda da Miroshi'yi yedeğe çekip Dennis'i oynattı. Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ise Feyenoord müsabakasında omzundan sakatlanan Mert Müldür yerine defansta Yusuf'a şans verdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Becao, Mert Hakan ve Mert Müldür'ün yanı sıra, Carlos, Mimovic, Çağlar ile Cengiz maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski'den "Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakmasını" istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
