Göztepe-Fenerbahçe: Mücadele Beraberlik ile Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son 2 maçta savunma anlamında iyi olduklarını ve gol yemediklerini belirterek, "Önde de yakaladığımız fırsatları kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Savunma anlamında da aynı zamanda daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 takım adına da çok zorlu bir mücadele olduğunu, kendilerinin 1-2 tane net fırsat yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Rakiplerine kaleye yakın bölgede gol fırsatı vermediklerini aktaran Stoilov, "Son dakikalarda rakibimiz bir penaltı kaçırdı. Aslında baktığımızda maçın geneline takımımız gerçekten iyi bir şekilde bütün maç boyunca organizasyonu kurdu. Aynı zamanda yüksek hırsla mücadeleyi sürdürdü. Sadece hücumda daha özgüvenli olmalıydık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ön bölgede oynayan ofansif oyuncularımızın hem fiziksel potansiyellerini hem de özgüvenlerini bu yönde geliştirmeleri gerekiyor. Onun dışında aslında beraberlik adil bir sonuçtu diyebiliriz." diye konuştu.

Her gün daha iyi olmak için çalıştıklarını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

"Hücumdaki potansiyelimizi de kesinlikle arttırmamız gerekiyor. Bugün savunma anlamında iyiydik. Aslında baktığınızda son 2 maçta savunma anlamında iyiydi ve gol yemedik ama önde de yakaladığımız fırsatları kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Savunma anlamında da aynı zamanda daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum. En yüksek potansiyelimize henüz ulaşmadığımızı düşünüyorum. Çok iyiyiz dersek savunma anlamında o zaman bir sonraki maçla ilgili bende kuşkular uyanmaya başlar. Kesinlikle çalışmaya devam edeceğiz ama savunma anlamında evet iyi bir iş çıkardı bugün takımımız. Çünkü Fenerbahçe'nin önünde gerçekten çok etkili oyuncuları var. Onlara karşı takım halinde çok iyi savunma yaptık ve bu savunmayı sadece gerideki oyuncularımızla stoperlerimizle kalecimizle yapmadık. Aynı zamanda orta sahalarımız santrforlarımız takım halinde bu savunmayı gerçekleştirdiler."

Stoilov, Lis'in performansına ilişkin soru üzerine Göztepeli oyuncuların her zaman kendini geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.