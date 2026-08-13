Göztepe, Ferhat Seniçeli ile Sözleşme Uzattı

Göztepe Basketbol, pivot pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki oyuncu Ferhat Seniçeli ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürüyor. Dış transfer çalışmalarına devam eden İzmir temsilcisi, iç transferde de önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekip, genç pivot Ferhat Seniçeli'in sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Pivot pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu oyuncumuz Ferhat Seniçeli ile yeniden sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar" ifadelerine yer verildi.