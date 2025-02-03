Göztepe, Fofana ile Anlaşma Sağladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık olarak kadrosunda yer alan David Datro Fofana'nın kulübü Chelsea'ye geri dönmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen David Datro Fofana'nın, kulübü Chelsea FC'ye dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fofana'ya teşekkür edilerek, futbol kariyerinde başarılar dilendi.