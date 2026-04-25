Göztepe galibiyeti hatırladı, Antalyaspor küme düşme hattında kaldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

GÖZTEPE FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 16. saniyede Juan, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti. Juan'ın 16. saniyede attığı gol, bu sezon ligin en erken golü oldu.

3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte puanını 51 yapan Göztepe, 3 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Alt sıradaki takımların kazandığı haftada peş peşe 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 28 puanda küme düşme hattında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor, kendi evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.