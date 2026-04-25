Göztepe galibiyeti hatırladı, Antalyaspor küme düşme hattında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.04.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u 2-0 yenerek 3 maç aradan sonra kazandı. Antalyaspor, bu mağlubiyetle birlikte küme düşme hattından uzaklaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

GÖZTEPE FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 16. saniyede Juan, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti. Juan'ın 16. saniyede attığı gol, bu sezon ligin en erken golü oldu. 

3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte puanını 51 yapan Göztepe, 3 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Alt sıradaki takımların kazandığı haftada peş peşe 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 28 puanda küme düşme hattında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor, kendi evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 22:46:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.