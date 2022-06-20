Göztepe gaza basacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe gaza basacak

20.06.2022 12:32
Göztepe gaza basacak

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de futbol şubesini kulübün eski başkanı ve 8 yıllık hakim ortağı Mehmet Sepil'den devralmak için anlaşmaya varıp resmi imzaların atılmasını bekleyen İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sport Rebublic, teknik direktör belirleyip kadro...

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de futbol şubesini kulübün eski başkanı ve 8 yıllık hakim ortağı Mehmet Sepil'den devralmak için anlaşmaya varıp resmi imzaların atılmasını bekleyen İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sport Rebublic, teknik direktör belirleyip kadro yapılanmasına başlayacak. Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devralacak Sports Republic'in Danimarkalı ortağı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen ile Göz-Göz'e sportif direktör olacak şirketin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi, bu hafta içinde yeniden İzmir'e gelecek.

Eski futbolcu Murat Erdoğan'ın da dahil olacağı futbol yapılanması, hisselerin devir işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Ortaklarıyla birlikte Göztepe hisselerinin yüzde 30'unu ve futbol dışındaki şubeleri elinde bulundurmayı sürdürecek eski başkan Mehmet Sepil'in Türk sporuna yabancı yatırım alan ilk kulüp olmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadığı öğrenildi. Sepil, Ankersen ve ekibine Torbalı'daki altyapı arazisi başta olmak üzere geçiş sürecinde futbolla ilgili konularda yardımcı oluyor.

LIS'I İZMİR'DE İZLEDİ

Sports Republic şirketiyle İngiltere Premier Ligi ekibi Southampton'ın da hakim ortağı konumundaki Rasmus Ankersen, bu kulübe transfer ettiği eski Altaylı kaleci Mateus Liz'i İzmir'de izleyip beğendi. Göztepe'yle ilk ilgilenmeye başladığı dönemde kamuoyunun haberi olmadan Türkiye'ye gelip Süper Lig'de 6 Şubat'ta oynanan Göztepe-Altay maçını Gürsel Aksel Stadı'nda izleyen Ankersen'in o dönem siyah-beyazlılarda forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı file bekçisini çok beğendiği, takibe alıp kulübüyle sözleşmesini feshedince Southampton'a aldırdığı belirtildi. Ankersen, Galiardi'yle birlikte geçen hafta yine Gürsel Aksel Stadı'ndaki Türkiye- Litvanya milli maçını da locadan takip etmişti.


YORUMLAR
500
İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler 'İyi geceler Juliet' demeden lambalar sönmüyor İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler 'İyi geceler Juliet' demeden lambalar sönmüyor Belek Turizm Merkezi'ndeki partiden futbol yıldızları geçti Belek Turizm Merkezi'ndeki partiden futbol yıldızları geçti Beşiktaş, Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı Beşiktaş, Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA

Mehmet Sepil, England, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe gaza basacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:44:50. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe gaza basacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement