Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı şut çalışmasıyla bitirdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gaziantep FK maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Kaynak: AA
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