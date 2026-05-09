Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi

09.05.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Goller Abena ve Jeferson'dan geldi.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Kürşathan Akın, Azad İlhan,

Göztepe: Lis, Godoi (Dk. 69 Taha Altıkardeş), Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 89 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 83 Musah), Miroshi, Antunes (Dk. 89 Uğur Kaan Yıldız), Juan, Jeforson (Dk. 83 Guilerme)

Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Sorescu, Camara (Dk. 86 Lungoyi), Gidado (Dk. 90 Ali Osman Kalın), Rodrigues, Kozlowksi (Dk. 86 Gassama), Maxim, Bayo,

Goller: Dk. 4 Abena (Kendi kalesine), Dk. 80 Jeferson (Göztepe), Dk. 56 Bayo (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 25 Bayo, Dk.72 Gidado (Gaziantep FK), Dk.64 Miroshi, Dk. 65 Heliton (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın ceza sahası sol çizgisi üzerinden kapıp ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda top, defans oyuncularından döndü. Arda Okun Kurtulan, önünde kalan topu auta attı.

56. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla altı pas önünde buluşan Bayo'nun yerden gönderdiği meşin yuvarlak, filelerle buluştu. 1-1.

66. dakikada Gaziantep FK, gole yaklaştı. Sol kanattan topu getiren Camara, defans oyuncularını çalımladıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, üst direkten dışarı çıktı.

73. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Antunes'in ceza sahası sağ önünden kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Jeferson, topu altı pas içerisine çevirdi. Taha Altıkardeş'in yükseldiği meşin yuvarlak, üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Antunes'in kullandığı korner vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Jeferson, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:41:56. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.