Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Kürşathan Akın, Azad İlhan,
Göztepe: Lis, Godoi (Dk. 69 Taha Altıkardeş), Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 89 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 83 Musah), Miroshi, Antunes (Dk. 89 Uğur Kaan Yıldız), Juan, Jeforson (Dk. 83 Guilerme)
Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Sorescu, Camara (Dk. 86 Lungoyi), Gidado (Dk. 90 Ali Osman Kalın), Rodrigues, Kozlowksi (Dk. 86 Gassama), Maxim, Bayo,
Goller: Dk. 4 Abena (Kendi kalesine), Dk. 80 Jeferson (Göztepe), Dk. 56 Bayo (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 25 Bayo, Dk.72 Gidado (Gaziantep FK), Dk.64 Miroshi, Dk. 65 Heliton (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın ceza sahası sol çizgisi üzerinden kapıp ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda top, defans oyuncularından döndü. Arda Okun Kurtulan, önünde kalan topu auta attı.
56. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla altı pas önünde buluşan Bayo'nun yerden gönderdiği meşin yuvarlak, filelerle buluştu. 1-1.
66. dakikada Gaziantep FK, gole yaklaştı. Sol kanattan topu getiren Camara, defans oyuncularını çalımladıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, üst direkten dışarı çıktı.
73. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Antunes'in ceza sahası sağ önünden kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Jeferson, topu altı pas içerisine çevirdi. Taha Altıkardeş'in yükseldiği meşin yuvarlak, üstten dışarı çıktı.
80. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Antunes'in kullandığı korner vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Jeferson, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
