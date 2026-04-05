Göztepe, Gençlerbirliği\'ni Yenerek Moral Buldu

05.04.2026 12:39
Göztepe, 6 maçlık galibiyet hasretini Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçla sona erdirdi.

SÜPER Ligi'de Göztepe, 6 maçlık galibiyet hasreti sonrası deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Avrupa yarışını sürdürürken, çarşamba günü evinde lider Galatasaray'la oynayacağı erteleme maçı öncesi moral kazandı. Daha önce son galibiyetini 31 Ocak'ta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek alan Göz-Göz, 2 ayın ardından galibiyeti hatırladı. Rakibini ilk yarıda Miroshi, ikinci yarıda Bokele'nin penaltıdan attığı gollerle mağlup eden Göztepe, milli aranın ardından yeşil sahalara 21 gün sonra moralli döndü. Puanını 46'ya çıkaran İzmir temsilcisinde savunmada Bokele ise dördüncü sarı kartını görerek Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "İki takım adına da çok zor ve sıkı bir maçtı çünkü iki takımın da puana ihtiyacı vardı. İki takım da baskı altındaydı. Tabii ki bu durum zaman zaman maçın kalitesini etkiledi. Daha önce bizim hak edip kazanamadığımız maçlar olmuştu. Bugünse mücadele ettiğimiz ancak aynı zamanda kazanmak adına şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Organizasyon anlamında sahada iyi bir Göztepe vardı. Rakibimize neredeyse hiç fırsat vermedik. Gençlerbirliği iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Onların da ileride daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi. Göz-Göz'de maç sonrası Godoi'nin doğum günü de galibiyetin ardından soyunma odasında kutlandı.

3 PUAN FURKAN'A HEDİYE

Göztepe, kritik Gençlerbirliği galibiyetini maç öncesi antrenmanda diz çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşayan Furkan Bayır'a armağan etti. Sarı-kırmızılı futbolcular deplasmanda ilk golün ardından Furkan'ın formasını açtı. Göztepe'den, "Futbol A Takımımız, bugünkü maçta attığımız ilk golün ardından, antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Furkan Bayır'ın formasını açarak golü ve galibiyeti ona armağan etti. Furkan'ın en güçlü şekilde döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklaması yapıldı.

SADULLAH ACELE YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe tarihinin efsane eski futbolcularından Sado lakaplı Sadullah Acele, sarı-kırmızılı takımı Gençlerbirliği deplasmanında yalnız bırakmadı. Acele, maçta Onursal Başkan Mehmet Sepil ve taraftarlarla bir araya geldi. Göztepe, efsane futbolcunun oynadığı dönemde kendisine yazılan tezahürattan alıntı yaparak, "Doğan İrfan ortala, bombala Sado bombala! 1978-90 yılları arasında şanlı formamızı terleten İmparator Sado, Ankara'da Göztepemizle birlikteydi.

İmparator Sado, Onursal Başkanımız Mehmet Sepil ile de bir araya geldi" mesajını yayınladı.

Kaynak: DHA

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
