Üye Girişi
Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı - Son Dakika

Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı

17.10.2021 16:20
Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla mağlup etti. 51'de Yusuf Erdoğan perdeyi açtı. 68'de Jahovic eşitledi. 87'de ise Tijanic müthiş golüyle Göztepe'ye galibiyeti getirdi. Göztepe 4 hafta sonra nefes aldı.

Süper Lig'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile Göztepe arasındaki maç nefes kesti. Göztepe 4 maç aranın ardından kazanmayı başardı. Kasımpaşa ise tam 6 haftadır galip gelemiyor. Maçta 51'de perdeyi Yusuf açtı ama Göztepe pes etmedi.

TJANİC'TEN MÜTHİŞ GOL

Göztepe'de 68'de Jahovic sahneye çıktı. Bu golden sonra karşılıklı ataklar oldu, Göztepe sonucu aldı. Göztepe'de kornerden dönen topa ceza sahası dışından vuran Tjanic, galibiyet golünü attı. Böylece Göztepe'nin zafer hasretine son verdi.

Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi 16:52 Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi Manavgat Şelalesi'nde ilginç olay! Erkek arkadaşıyla tartışan kadın aşağı atladı, sevgilisi de onu takip etti 16:28 Manavgat Şelalesi'nde ilginç olay! Erkek arkadaşıyla tartışan kadın aşağı atladı, sevgilisi de onu takip etti Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı 16:23 Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı 16:08 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi 14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı 13:27 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
İddialar üzücü! 12:48 İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu 11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu

Son Dakika Haberleri
16:55 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:51 Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi
16:51 Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu
16:26 Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zemin sebebiyle 4 araç birbirine girdi
16:24 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar
16:23 Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı
16:20 Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı
16:19 Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı
16:07 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı
14:51 Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları         
16:56
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar         
16:24
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı         
16:20
Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro         
14:51
Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu         
14:09
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu         
10:39
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 17:03:07. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement