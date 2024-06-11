Göztepe, golcü Umut Nayir'i transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Spor

Göztepe, golcü Umut Nayir'i transfer etmek istiyor

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, golcü Umut Nayir'i transfer etmek için harekete geçti. Fenerbahçe'de forma giyen Umut Nayir'in Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ayrıca Trabzonspor, Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu transfer etmek için Göztepe'ye 2 futbolcu teklif etti.

11.06.2024 12:37
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Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe dış transferde şu ana kadar sadece Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalarken, sarı-kırmızılılar golcü Umut Nayir'in peşine düştü.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atıp devre arasında ise Pendikspor'a kiralanan oyuncu için Göztepe resmen devreye girdi. Göztepe'de 2016-17 sezonunda forma giyip Play-Off şampiyonluğu yaşayan Umut'un da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut gol sevinci yaşayamadı. Pendikspor'da ise 18 müsabaka oynayan 30 yaşındaki forvet 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı. Öte yandan Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu isteyen Trabzonspor'un transferin gerçekleşmesi halinde Göztepe'ye 2 futbolcu vermeyi teklif ettiği öğrenildi.

14 HAZİRAN'DA LEVENT YÜKSEL SAHNE ALACAK

Göztepe'nin 99'uncu yaş günü 14 Haziran'da büyük coşkuyla kutlanacak. Cuma günü gerçekleşecek organizasyonda on binlerce futbolsever Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanıp meşaleler yakacak. Saatler 22.30'u gösterdiğinde ise Medcezir şarkısı ile tribünleri coşturan sanatçı Levent Yüksel sahilde kurulacak platformda konser verecek.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Müzik, Spor, Güncel, Son Dakika

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