Göztepe, genç yeteneği Gouhon'u Malta'ya kiraladı
Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon'u Zabbar St. Patrick'e kiraladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon'u Malta ekiplerinden Zabbar St. Patrick'e kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Pah Franck Gouhon, sezon sonuna kadar Malta ekiplerinden Zabbar St. Patrick FC'ye kiralanmıştır. Başarılar Pah Franck." denildi.
Kaynak: AA
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