Göztepe: Hakemleri Etkileme Açıklamaları Son Bulmalı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, maçlar öncesinde rakiplerin yaptığı "sonuçlara etki edebilecek açıklamaların" son bulması gerektiğini bildirdi.

İzmir kulübünün açıklamasında karşılaşmalar öncesinde hakemleri etkilemeye yönelik açıklamalar yapıldığına vurgu yapıldı.

"İlk yarının son haftalarına yaklaşmış olmamıza rağmen, her maç öncesinde rakiplerimiz tarafından hakemleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür söylemlerin, Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkı sağlamadığı açıkça görülmektedir. Bu açıklamaların ardından aleyhimize verilen kararlar, eşit şartlarda mücadele etmemizi engellemektedir. Artık bu durumun tekrarlanmamasını ve futbolun yalnızca yeşil sahada oynanıp orada sonuçlanmasını istiyoruz."