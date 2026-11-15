Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK'ya 35-29 yenildi

Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK'ya 35-29 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan MC Sistem Yozgat GSK, rakibini 35-29 yendi. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-11 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, deplasmanda Göztepe'yi 35-29 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 20-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren MC Sistem Yozgat GSK, sahadan 35-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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