Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK'ya 35-29 yenildi - Son Dakika
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Göztepe, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK'ya 35-29 yenildi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan MC Sistem Yozgat GSK, rakibini 35-29 yendi. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-11 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sahadan galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, deplasmanda Göztepe'yi 35-29 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 20-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren MC Sistem Yozgat GSK, sahadan 35-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Celal AtikYozgatSporGskSon Dakika

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