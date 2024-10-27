Göztepe İç Sahada Parlıyor

Spor

Göztepe, bu sezon taraftarının önünde oynadığı 5 Süper Lig maçında 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon taraftarının önünde sergilediği performansla dikkatleri çekiyor. İç sahada şu ana kadar 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte yenilgi yüzü görmezken 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Gürsel Aksel'deki ilk maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 3-2 ve Trabzonspor'u da 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Böylece İzmir ekibi, Galatasaray ile birlikte ligdeki en başarılı iç saha performansına sahip takım konumunda bulunuyor. Dış sahada henüz 3 puanla tanışamayan İzmir ekibi, evindeki başarılı performansını dış sahaya yansıtıp gelecek hafta sonu oynanacak Gaziantep FK maçında ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Göztepe, Avrupa için oynuyor

Bu sezon başarılı sonuçlar elde ederek şu ana kadar 15 puan toplayan Göztepe, Avrupa kupaları için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak dün akşam oynadığı Trabzonspor galibiyetiyle birlikte 5. sıraya yükselen sarı-kırmızılılar, önündeki maçlarda da hata yapmayıp ilk 4 potasına girmeyi hedefliyor. Stanimir Stoilov da sezon başında düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceğiz. Bu sezon her şeyimizi vereceğiz. Avrupa için bir yaz daha bekleyemem" ifadelerini kullanmıştı.

Anthony Dennis, yine cezalı duruma düştü

Göztepe'nin Sivasspor ile oynadığı 8. hafta mücadelesinde sarı kart gören Anthony Dennis, sarı kart sebebiyle Eyüpspor maçında cezalı konuma düşmüştü. İstanbul deplasmanında forma giyemeyen genç oyuncu, iç sahada oynanan Trabzonspor maçıyla tekrar ilk 11'e döndü. Karşılaşmanın 28. dakikasında rakibine sert bir müdahalede bulunan Nijeryalı oyuncu, doğrudan kırmızı kart gördü. 20 yaşındaki oyuncu tekrar cezalı durumuna düştü. - İZMİR