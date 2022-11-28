Göztepe-Altay derbisinde olayları başlatan fişekleri stada sokan ambulans şoföründen itiraf: Bana yapılan teklifi kabul ettim - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe-Altay derbisinde olayları başlatan fişekleri stada sokan ambulans şoföründen itiraf: Bana yapılan teklifi kabul ettim

28.11.2022 17:36

Göztepe ile Altay derbisinde olayları başlatan işaret fişeklerini stadyuma soktuğu tespit edilen ambulans şoförü A.G, fişekleri stada sokması için kendisine yapılan teklifi kabul ettiğini, çantayı kimin aldığı ise bilmediğini söyledi.

İzmir'de, Göztepe ve Altay arasında oynanan derbi maçında, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

MAÇTAN 1 GÜN ÖNCE TARAFTARLARLA BULUŞMUŞ

Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi. 4 şüphelinin fişekleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G.'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G.'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı.

Ambulans şoförü itiraf etti! Derbide olayları başlatan fişekleri stada sokmak için yapılan teklifi kabul etmiş

FİŞEKLERİ SOKMASI İÇİN YAPILAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Tuvaletteki çantayı alan bir taraftarın çantanın içerisindeki fişekleri taraftara dağıttığı, fişeklerden birini F.E.'nin ateşlediği öğrenildi. Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

ARANMAYA GİRMEDİLER

Ambulansın aranmamasından faydalanan şahısların, fişekleri stada soktuğu görüntüler de paylaşıldı. Ambulans görevlileri patlayıcıları tuvalete götürürken, stat kapılarının açılmasıyla taraftarlar bu patlayıcıları tribüne götürdü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
500
Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı! İzmir derbisini kana bulayan fişekleri stada böyle sokmuşlar Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı! İzmir derbisini kana bulayan fişekleri stada böyle sokmuşlar Fişekleri stada böyle soktular: O anlar kamerada Fişekleri stada böyle soktular: O anlar kamerada

Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe-Altay derbisinde olayları başlatan fişekleri stada sokan ambulans şoföründen itiraf: Bana yapılan teklifi kabul ettim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Türk hakemleri sınıfta kaldı! En önemli kriteri yerine getiremediler
18:06 Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım: Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş
18:06 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi derbide çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor
18:02 Böyle vicdansızlık olmaz! 2 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp buz gibi havada balkona attı
17:59 Keseceği boğanın başına balyozla vurup öldüren cani tutuklandı
17:50 13 yıllık sır perdesinde yeni gelişme! Bayram Tosun cinayeti DNA testiyle çözülecek
17:36 ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı kırk yıl sonra harekete geçti
17:35 Şehit teğmenden yürekleri dağlayan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin
17:17 Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında bir şüpheli daha ekipler tarafından gözaltına alındı
16:37 Eskişehir'de sumatiğin para mekanizması arızalanınca ilginç görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2022 19:21:03. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe-Altay derbisinde olayları başlatan fişekleri stada sokan ambulans şoföründen itiraf: Bana yapılan teklifi kabul ettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement