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Göztepe ile Ümraniyespor İzmir'de karşılaşacak - Son Dakika
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Göztepe ile Ümraniyespor İzmir'de karşılaşacak

Trendyol 1. Lig 19. hafta kapanış mücadelesinde Göztepe ile Ümraniyespor yarın İzmir'de karşılaşacak. Göztepe-Ümraniyespor karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak. Göztepe, haftaya 35 puanla 2. sırada giren takım olmasına rağmen liderle puan farkını 7'ye indirmek için galibiyet arayacak.

Göztepe ile Ümraniyespor İzmir\'de karşılaşacak
21.01.2024 - 09:11,
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Trendyol 1. Lig 19. hafta kapanış mücadelesinde Göztepe ile Ümraniyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Ümraniyespor karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligin ikinci devresine deplasmanda Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 18 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'a yenildi.

Haftaya 35 puanla 2. sırada giren Göztepe, dün Kocaelispor'un lider Eyüpspor'u yenmesiyle 3. duruma geriledi. İzmir temsilcisi, yarın sahadan galip gelmesi halinde tekrar ikinciliğe yükselip, liderle puan farkını 7'ye indirecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Göztepe ile Ümraniyespor İzmir'de karşılaşacak - Son Dakika
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