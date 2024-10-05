Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, İsmail Köybaşı, Djalma Silva, Tijanic, Isaac Solet, Dennis, Nazım Sangare, Juan, Romulo
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sundberg, Uğur Çiftçi, Rodrigues, Moutoussamy, Charisis, Balde, Camara, Koita (Dk. 24 Pritchard)
Goller: Dk. 6 Romulo, Dk. 10 Isaac Solet (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'de Göztepe-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.
Müsabakanın 3. dakikasında Dennis'in ceza sahası dışında attığı şutta top yandan dışarı çıktı.
6. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışından sonra ceza sahası içinde Juan ve Isaac Solet'in kafayla aktardığı topla buluşan Romulo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
10. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Tijanic'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Solet, topla ilerledikten sonra ceza sahasına girerken kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
İlk 45 dakikalık bölüm Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Göztepe İlk Yarıda Önde - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?