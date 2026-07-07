Göztepe, Jeferson'u Partizan'a Kiraladı

Göztepe, Brezilyalı hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u (Jeh) Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jeferson Marinho dos Santos, satın alma opsiyonuyla birlikte Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralanmıştır. Başarılar Jeh!" ifadelerine yer verildi.
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