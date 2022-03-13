Göztepe kabustan çıkamıyor - Son Dakika
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Göztepe kabustan çıkamıyor

13.03.2022 12:02
Göztepe kabustan çıkamıyor

SPOR Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'a da deplasmanda 4-2 yenilen Göztepe, düşmeye adım adım yaklaşıyor.

SPOR Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'a da deplasmanda 4-2 yenilen Göztepe, düşmeye adım adım yaklaşıyor. Nestor El Maestro'nun yerine hafta içinde göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda güçlü rakibine dirense de puan alamadı. Bu sonuçla üst üste 6'ncı maçını kaybeden Göz-Göz, 27 puanda kalarak bitime 9 maç kala kurtuluş umutlarını çok azalttı. Önemli rakipleri Kasımpaşa ve Altay'ın galip geldiği haftayı mağlup bitiren sarı-kırmızılılarda endişe tavan yaptı.

Son 3 maçta 7 puan toplayan Altay, bitime 9 maç kala 29 puana yükselerek sıralamada ezeli rakibini geçti. Sezonun ikinci devresinde çıkışa geçen Kasımpaşa ise Göztepe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Puan tablosunda düşme hattında 18'inci basamağa gerileyen Göztepe, son 6 maçta Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor önünde hanesine 1 puan bile yazdıramadı. Göz-Göz sezon sonu olası bir ikili averaj durumunda rakipleri Altay ve Giresunspor'un da gerisinde kaldı.

TOMAS: DAHA 9 MAÇ VE 27 PUAN VAR

Her geçen hafta 5 sezondur aralıksız yer aldığı Süper Lig'den düşmeye bir adım daha yaklaşmaya başlayan Göztepe'de Teknik Direktör Stjepan Tomas ise Trabzonspor'a karşı iyi futbol oynadıklarını dile getirdi. Özellikle ilk yarıda pozisyonlara girdiklerini vurgulayan Tomas, "Maçta öne geçebilecek durumdaydık. İkinci devrede ise basit hatalar yaptık, bireysel hatalar yaptık. Bunlar kırılma anı oldu. Ben çok umutluyum. Önümüzde 9 maç ve 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız ve kümede kalacağız" dedi. Göztepe, haftaya evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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