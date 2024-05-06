Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Hande Naz Sunar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Hande Naz Sunar'ı kadrosuna kattı

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki oyuncu Hande Naz Sunar'ı transfer etti. Takım, yeni sezona Sultanlar Ligi'ne yükselme hedefiyle başlayacak ve kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

06.05.2024 16:19
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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki oyuncu Hande Naz Sunar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona Sultanlar Ligi'ne yükselme hedefiyle başlayacak olan Göztepe, sezonun sona ermesiyle gelecek planlamasına başladı. Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen ile yollar ayrılırken, kadroyu güçlendirme çalışmasına ara vermeden başladı. İlk olarak Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren takviyelerini gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, son olarak da orta oyuncu pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki oyuncu Hande Naz Sunar'ın transfer edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Orta Oyuncu pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncu Hande Naz Sunar ile bir sezonluk sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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